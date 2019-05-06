افتتاح بطولة كأس منصور بن زايد الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح مساء اليوم بملعب (القبة المغطاة الرياضية) في فندق قصر الإمارات بكورنيش أبوظبي، منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس منصور بن زايد الرمضانية لكرة القدم، لعام 2019.

وتشهد الجولة الافتتاحية اعتباراً من العاشرة مساء الليلة إقامة مباراتين ضمن فرق المجموعة الأولى، والتي تنطلق بلقاء مكتب الأمين العام،مع نادي سيتي جولف، وفي المباراة الثانية يتقابل ضمن نفس المجموعة المراسم الرئاسية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسيكون فريق دائرة القضاء في الراحة.