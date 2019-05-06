قرعة متوازنة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية بأبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أقيمت قرعة منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها ال 23، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 9 إلى 29 مايو/ أيار، وأقيمت مراسم القرعة بحضور أحمد هلال الكعبي رئيس الشؤون الحكومية بحلبة مرسى ياس، وفاطمة آل علي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحورية الطاهري ممثلة مجلس أبوظبي الرياضي، وفاطمة المزروعي ممثلة اللجنة المنظمة لمسابقة هوكي الجليد بالبطولة في قاعة جبل حفيت بنادي ضباط القوات المسلحة صباح أمس.

واستعرض الحاضرون نبذة عن الفعاليات على مستوى المسابقات الجماعية قبل أن تقام مراسم القرعة الرسمية للمنافسات المختلفة، وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وهوكي الجليد.

وجاءت القرعة متوازنة، وأسفرت عن مواجهات قوية، ففي منافسات بطولة كرة القدم تحت 16 عاماً سيخوض فريق مجلس أبوظبي الرياضي أولى مبارياته أمام شتوتغارت 1، بينما سيواجه ريال مدريد فريق شتوتغارت 2 في أول أيام البطولة الخميس المقبل، وفي منافسات تحت 14 عاماً سيواجه فريق مجلس أبوظبي الرياضي المدرسة الفرنسية في المباراة الأولى، ويلاقي فريق بني ياس فريق شتوتغارت، وفي منافسات كرة السلة أقيمت قرعة توزيع الفرق على المجموعتين؛ حيث وضعت القرعة فرق دبي بالرز و «يو إي جي» و«جازفيل إنجيلز» في المجموعة الأولى، بينما فرق الوحدة ودائرة القضاء و«بول أبوف أل» و«أي دي كوري» في المجموعة الثانية.

وأكد أحمد هلال الكعبي،أن انضمام سباقات السيارات عبر منافسات «الكارتينغ» إلى بطولة زايد الرياضية أمر جيد وسيُسهم في تعزيز الشراكة بين نادي ضباط القوات المسلحة وحلبة مرسى ياس، مشيراً إلى أن البطولة التي تمتد على مدار 23 عاماً تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع يؤكد أهميتها، خاصة أنها تقام في نسختها الحالية بالتزامن مع عام التسامح.

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ووجه الكعبي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على رعاية سموه الكريمة للبطولة على مدار سنوات طويلة، مما عزز من مكانتها في الخليج والشرق الأوسط.

تعاون وثيق

أعربت فاطمة آل علي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن فخرها بالتعاون الوثيق بين الأكاديمية واللجنة العليا المنظمة للبطولة، مؤكدة أن الأكاديمية تواصل سعيها للارتقاء بالرياضة النسائية، وقالت إن مشاركة العنصر النسائي في البطولة الرمضانية يعزز من تلك المساعي، خاصة أن البطولة ستشهد حضوراً نسائياً مميزاً عبر العديد من الرياضات المخصصة للعنصر النسائي.

بدورها قالت حورية الطاهري، ممثلة مجلس أبوظبي الرياضي، ومدربة منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات، إن اهتمام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بمشاركة العنصر النسائي يؤكد الاهتمام برياضة المرأة، ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها، خاصة أنها بالفعل قدمت وجهاً مشرقاً عن رياضة المرأة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والقارية، معربة عن سعادتها بمشاركة فرق عدة في أكثر من مسابقة رياضية، سواء كرة القدم أو اليد أو السلة النسائية في البطولة.