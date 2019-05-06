شيخة الكعبي: البطولة الأبرز خلال رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة وعضو اللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية أن الاستعدادات اكتملت لانطلاق النسخة 23 من الحدث الرياضي الأبرز الذي رسخ مكانته في طليعة الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن النجاحات التي حققتها البطولة على مدار السنوات الماضية أكدت أهمية البطولة باعتبارها واحدة من أكبر البطولات في المنطقة وقالت إن النسخة الحالية ستشهد مشاركة 25 فريقاً دولياً مسجلة بذلك ارتفاعاً في أعداد الرياضيين المشاركين والمتوقع أن يصل الى أكثر من 2000 رياضي ورياضية في 16 لعبة مختلفة حيث تمت زيادة عدد المنافسات الرياضية مقارنة بالبطولة السابقة.

وقالت شيخة الكعبي إن ملاعب وصالات فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، ومدينة زايد الرياضية وحلبة مرسى ياس ونادي أبوظبي للسيدات جاهزة لاستقبال المنافسات والفرق على حسب جدول البطولة.