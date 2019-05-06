شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الكونغولي نجامبو تألق فى تحكيم لقاء النجم الساحلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النجم الساحلي * الزمالك

المسابقة : اياب الدور قبل النهائي من كاس الكونفدراليه

استاد : الملعب الاولمبي ( سوسه )

نتيجة المباراة : التعادل بدون اهداف

حكم ساحة : ندالا نجامبو

المساعد الأول : اوليفر سافاري

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المساعد الثاني : سليمان امالدين

ميزان التقييم لطاقم التحكيم

حكم المباراة : ندالا نجامبو

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة: في مباراه صعبه نتيجه الاحداث والحالات التحكيميه الصعبه داخل مناطق الجزاء ، وعامل الارض والجمهور تمكن الحكم الكونغولي في العبور بها بصعوبه وكانت اهم احداث المباراه في الدقيقه 94 عندما طرد الحكم حارس مرمي الزمالك جنش للانذار الثاني للعب الكره باليد خارج منطقه الجزاء وحاله من الحالات الصعبه لم توضح اللقطه المخالفه من داخل او من خارج منطقه الجزاء .

العقوبات الانضباطية: انذر الحكم كلا من حمدي النقاز ،محمود جنش ، عمر السعيد من فريق الزمالك في الدقائق 10 ، 56 ، 86 لاعتراض واضاعه الوقت كما انذر لاعب النجم صدام بن عزيزه في الدقيقه 30 للاعتراض علي القرار . وكانت هناك انذارات لم يشهرها الحكم للاعبي النجم نتيجه اللعب بتهور .

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للياقه البدنية والتمركز:مشكلة كبيرة للحكم في عدم القدرة علي كيفية التحرك والتمركز وكاد ان يتسبب في مشكلة كبيرة عندما اصطدمت الكرة به في أكثر من موقف وكانت أهم حالات التحرك والتمركز في الدقائق 43 ، 44 ، 46 وحاله ارتباك وفقدان للثقة .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 91 بتقدير صحيح ، وفي الدقيقة 36 يشير باحتساب مخالفة علي لاعب الزمالك محمود علاء الذي نجح في لعب الكرة ولم يرتكب اي مخالفة .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 31 بتقدير صحيح .