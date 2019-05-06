جروس: هدف كهربا حسم الصعود للنهائى.. وأقصينا شراسة النجم بأداء رجولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إن لاعبى الفريق الأبيض كانوا على قدر المسؤولية ونحجوا فى تقديم عرض قوى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلى التونسى على ملعبه ووسط جمهوره بعد التعادل السلبى مع بطل تونس فى سوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية ليتأهل الأبيض إلى النهائى الأفريقى بعدما فاز الزمالك فى الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.
تابع جروس فى المؤتمر الصحفى للمباراة أن هدف محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الذهاب بالقاهرة، كان حاسما ومؤثرا للغاية وأعرب عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وأضاف المدير الفنى للفريق الأبيض أن اللاعبين قدموا أداء دفاعى مميز بأداء رجولى ونجحوا فى التغلب على الشراسة الهجومية للاعبى النجم الساحلي .
كما أشار المدرب السويسري إلى أن الزمالك أمامه 180 دقيقة أمام نهضة بركان المغربى من أجل التتويج باللقب الأفريقي، مشددا على أن الفريق سيغلق ملف الكونفدرالية حاليا استعدادا لمباراة وادي دجلة المقبلة في الدوري، على أن يبدأ الفريق التفكير في النهائى قبل لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربى ووجه المدير الفني للزمالك الشكر للاعبي القلعة البيضاء على الأداء الرجولي في المباراة .
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