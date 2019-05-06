شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف مكافأة لكل لاعب بقيمة 100 ألف جنيه، بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى.
وحرص رئيس الزمالك على إجراء اتصالات بلاعبى الفريق لتهنئتهم على التأهل لنهائى البطولة الأفريقية، مشيدًا بالروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبين والإصرار على الصعود.
وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة البركان المغربى، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التأهل على حساب النجم الساحلى التونسى، بالتعادل السلبى فى مباراة الأياب التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، والفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.
موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان فى النهائى
يحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددًا فى مصر 26 من الشهر نفسه.
وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام الصفاقسي الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.