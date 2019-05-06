شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الزمالك تحتفل أمام النادى بميت عقبة بالتأهل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جماهير الزمالك على التجمع أمام مقر النادى بميت عقبة، من أجل الإحتفال بتأهل الفريق الكروى الأول لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى أمام النجم الساحلى التونسى فى مباراة الإياب التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، قبل الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربي في النهائى بعد تأهل الفريق الأبيض لأول مرة لنهائى الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 19 مايو الجارى وسيقام لقاء العودة 26 من الشهر الجاري فى برج العرب.