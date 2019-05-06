شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يتظلم على قرار طرد محمود جنش أمام كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك اتخاذ المستشار مرتضى منصور رئيس النادي التقدم بتظلم للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" للتظلم من قرار حكم مباراة النجم الساحلي الخاص بطرد اللاعب محمود عبد الرحيم جنش. Advertisements

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