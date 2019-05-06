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نهضة بركان منافس الزمالك فى نهائى الكونفدرالية.. العودة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فريق الزمالك موعدًا مع نهضة البركان المغربى، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التأهل على حساب النجم الساحلى التونسى، بالتعادل السلبى فى مباراة الأياب التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، والفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.

 

 

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موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان فى النهائى

 

يحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددًا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

 

وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام الصفاقسي الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.

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