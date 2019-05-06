شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد ساخرًا: "حصالة" المجموعة وصل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير عزمى مدرب الزمالك على الانتقادات التى وجهت لفريقه فى بداية مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بسبب البداية غير الموفقة وتلقيه خسارة وتعادلين فى أول ثلاث جولات جعلته متذيلاً مجموعته قبل أن يستفيق فى الثلاث جولات الأخيرة ويصعد كأول المجموعة.

كانت الجماهير المنافسة للزمالك قد انتقدت الأبيض بسبب أدائه المتواضع فى بداية مشواره بدور المجموعات وشككت فى قدرته على الصعود للدور ربع النهائي للكونفدرالية، وقال عزمى في تصريحات تلفزيونية ردا على تلك الانتقادات: "حصالة إفريقيا زي ما كانوا بيقولوا ويشككوا فيه صعد للنهائى.. وأوجه الشكر اللاعبين الرجالة والجهاز الفنى ومجلس الإدارة اللي وفر الدعم للفريق لحد ما قدر يوقف على رجليه ويصعد للنهائي".

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وطالب عزمى اتحاد الكرة بضرورة مراعاة الزمالك بمشواره فى الدورى باعتباره ممثل مصر الوحيد في البطولات الأفريقية، ولديه مباراتين ضد نهضة البركان المغربى يومي 19 و26 من الشهر الحالي، فى نهائى الكونفدرالية، مشددًا على أن اللاعبين فى أمس الحاجة للراحة وعدم ضغط مبارياته بالدورى من أجل الاستعداد جيدا للنهائى.

وتأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.