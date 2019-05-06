شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 5 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الاخبار الرياضية الهامة شهدها اليوم الاحد 5 مايو 2019 منها تأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب تصدر الأهلي للدوري بعد فوزه على النجوم و تعادل بيراميدز مع المصري

تعادل الزمالك سلبياً مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

حقق النادي الأهلى فوز مهم على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 67 ويتصدر جدول الدوري بينما يتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25 ، بينما جاء بيراميدز ثانياً برصيد 65 نقطة بعد التعادل مع المصري 1 / 1.

سيطرت حالة من الدهشة على الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بعد إهدار المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر فرصة الهدف الثانى على بعد خطوات من مرمى النجوم فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أكد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إن فريقه لم يحالفه الحظ فى الفرص التى أتيحت له أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر بعدما احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

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حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على مرافقة فريقه خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الفوز علي النجوم فى مباراة اليوم التى أقيمت باستاد بتروسبورت.

أكد رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، إن فريقه دخل مباراة المصرى بصورة جيدة بضغط قوى حتى لحظة طرد أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 30 من عمر المباراة أصبح الأمر صعب رغم الفرص التى أتيحت لفريقه فى اللقاء الذى جمع الفريقان اليوم ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى، وانتهى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1.

فى لفتة رائعة، هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، جماهير المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

تعادل بيراميدز مع المصرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

رفض إيهاب المساكنى صانع ألعاب فريق النجم الساحلى التونسى، الدخول فى مفاوضات مع مسئولو نادى الزمالك، من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صور ..مشجع الاتحاد السكندرى يعتدي على باهر المحمدي فى موقعة الكأس

أثيرت أزمة خلال مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التى تشير نتيجتها إلى تقدم زعيم الثغر بثلاثية لهدف، بعد تعدي احد مشجعي الاتحاد على باهر المحمدي مدافع الدراويش، أثناء تواجده في مقصورة ملعب الجبل الاخضر الرئيسية، لمباراة الفريقين بدور الثمانية لكأس مصر.

شهد اليوم، الأحد الموافق 5/ 5/ 2019 مباراتين فى الدورى المصرى، حيث إلتقى بيراميدز مع المصرى البورسعيدى، والأهلى فى مواجهة النجوم.