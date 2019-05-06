7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 5 / 5 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ومنها فوز الزمالك على النجم و التاهل للدور النهائى للبطولة الكونفدرالية ، وتصدر الأهلى للدوري المصري.

تعادل الزمالك سلبياً مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

حقق النادي الأهلى فوز مهم على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 67 ويتصدر جدول الدوري بينما يتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25 ، بينما جاء بيراميدز ثانياً برصيد 65 نقطة بعد التعادل مع المصري 1 / 1.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية لكأس مصر بعدما احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

تعادل بيراميدز مع المصرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. Advertisements رفض إيهاب المساكنى صانع ألعاب فريق النجم الساحلى التونسى، الدخول فى مفاوضات مع مسئولو نادى الزمالك، من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أثيرت أزمة خلال مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التى تشير نتيجتها إلى تقدم زعيم الثغر بثلاثية لهدف، بعد تعدي احد مشجعي الاتحاد على باهر المحمدي مدافع الدراويش، أثناء تواجده في مقصورة ملعب الجبل الاخضر الرئيسية، لمباراة الفريقين بدور الثمانية لكأس مصر.

شهد اليوم، الأحد الموافق 5/ 5/ 2019 مباراتين فى الدورى المصرى، حيث إلتقى بيراميدز مع المصرى البورسعيدى، والأهلى فى مواجهة النجوم.