موعد مباراة الاهلي السعودي والسد القطري والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب جاسم بن حمد مساء يوم الغد الإثنين 6 مايو مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا دور المجموعات، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ22:45 بتوقيت الإمارات بث مباشر مباراة الاهلي والسد الاسطورة .

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر اونلاين، وكان نادي أهلي جدة قد فاز على السد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات حيثُ سجل الهدفين النجم السوري عمر السومة في الدقيقتين “32 و76”.

مشاهدوة مباراة الاهلي والسد بث مباشر يدخل نادي السد القطري في مواجهة الأهلي السعودي ساعيا لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، ويحتل نادي السد القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط فيما يأتي نادي الأهلي السعودي خلفه برصيد 6 نقاط .