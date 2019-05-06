الأهلي يعلن موعد رجوع سعد سمير من ألمانيا

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب سعد سمير مدافع فريق الأهلي سيعود إلى القاهرة مقبلاً من ألمانيا خلال هذا الأسبوع، بعد إنهاء الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في ألمانيا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وقد تعرض سعد سمير للإصابة خلال مباراة صن دوانز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

كما أضاف عبد الحفيظ أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سيبقى في ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، مؤكدا عودة اللاعب إلى القاهرة الأسبوع القادم، وأجرى كريم نيدفيد في الفترة الأخيرة جراحة غضروف الركبة على يد البروفيسور الألماني فايلر.