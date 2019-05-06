الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بعد التعادل سلبيًا مع النجم الساحلي

كتب- محمد بشاري تأهل نادي الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل سلبيا مع النجم الساحلي التونسي في إياب دور نصف النهائي للبطولة على الملعب الأوليمبي بسوسة. وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب برج العرب ليتأهل للنهائي ويضرب موعد مع فريق نهضة بركان المغربي.

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