انت الان تتابع تفاصيل خبر نهائي مصري-مغربي في كأس الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 11:49 مساءً - بصم نادي نهضة بركان المغربي على "ريمونتادا" ليبلغ نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بفضل فوزه المثير على ضيفه الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت، مساء الأحد، على الملعب البلدي في بركان، في إطار إياب "المربع الذهبي".

وتأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عوّض خسارته في مباراة الذهاب بثنائية بيضاء إلى فوز كبير إياباً.

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وجاءت ثلاثية نهضة بركان في الشوط الأول عن طريق التوغولي لابا كودجو فودوه من ضربة جزاء، وعمر النمساوي، والبوركيني يوسوفو دايو، في الدقائق الـ8 و19 و31.

وضرب الفريق المغربي موعداً نارياً مع الزمالك المصري، الذي عاد بتعادل سلبي ثمين من مدينة سوسة التونسية.

وكان فريق "القلعة البيضاء" قد حقق فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليضمن بلوغ المباراة النهائية لبطولة الأندية الثانية في القارة السمراء.