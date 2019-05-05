انت الان تتابع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واصل النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، مطاردته لمحمد صلاح هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد22 هدفًا، بعدما سجل هدفًا في شباك برايتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، من ركلة جزاء، وحسم التعادل مواجهة آرسنال وبرايتون بنتيجة هدف لكلًا منهما ليبتعد فريق آرسنال عن المركز الرابع بجدول الدوري ويغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء ترتيب اللاعبين بالدوري الإنجليزي على النحو التالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 3- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 20 هدفًا. 5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا. 6- ستيرلينج



وجاء ترتيب اللاعبين بالدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. وجاء ترتيب اللاعبين بالدوري الإنجليزي على النحو التالي:1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 3- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 20 هدفًا. 5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا. Advertisements 6- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 7- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 8- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا. 9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا. 10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا. 11- ريشار ليسون لاعب إيفرتون برصيد 13 هدفًا. 12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.

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