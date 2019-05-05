انت الان تتابع الأهلي "نمبر وان".. هزم النجوم واستعاد صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
الأهلي
استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
الأهلي بدأ ضاغطًا، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 6، عن طريق وليد ازارو، بعدما استقبل كرة بينية من صالح جمعة، وسدد الكرة اصطدمت في الحارس، وارتدت للمغربي، الذي أسكن الكرة في الشباك. الأهلي لم ينجح في استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت له، في المقابل وعجز النجوم في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، لينتهي الشوط
الأهلي لم ينجح في استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت له، في المقابل وعجز النجوم في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.
في الشوط الثاني ظلت السيطرة الأهلاوية، وجاء التهديد الأول للنجوم في الدقيقة 58، بعد هجمة مرتدة، انتهت بتسديدة إسلام الفار، حولها الشناوي إلى ركنية.
وفي الدقيقة 85 أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني للأهلي، بعدما استقبل تمريرة جيرالدو، بتسديدة في الشباك، وتصدى الشناوي لركلة جزاء، من صلاح أمين، احتسبها الحكم على أحمد فتحي، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين ويعود الأهلي لصدارة جدول الترتيب.
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