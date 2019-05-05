انت الان تتابع لاسارتي: نعمل على علاج إهدار الفرص المتكررة كل لقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

لاسارتي

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أحقية فريقه الفوز في مباراة النجوم التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بهدفين نظيفين، مستعيدًا صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

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وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة:"سيطرنا على المباراة بشكل كبير، والفوز كان مستحق دون شك، أضاعنا الكثير من الأهداف طوال الـ90 دقيقة.. مستمرون في العمل من أجل الوصول إلى هدفنا وهو التتويج بلقب الدوري". وعن إهدار أزارو للفرص قال:"وليد لاعب مهم، وأهدر فرص عديدة، لكنه سجل هدف