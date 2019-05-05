لاعبو الصفاقسي ينهالون بالضرب على حكم لقاء بركان

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تحرير:علي الزيني ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
الصفاقسي
بمجرد أن أطلق الحكم السنغالي ماجيتي نداي صافرة نهاية مباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي، التي أقيمت على الملعب البلدي لبركان، انهال لاعبو الصفاقسي التونسي، بالضرب على الحكم، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ودعها الفريق التونسي، بخسارته بثلاثية نظيفة، رغم الفوز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، لينتظر الفريق المغربي في المباراة النهائية الفائز من لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي، الذي يقام حاليًا الملعب الأولمبي بسوسة.
ومع إطلاق الحكم السنغالي صافرة نهاية المباراة، انهال لاعبو الصفاقسي عليه بالضرب، ونجح الأمن المتواجد في ملعب المباراة بإبعاد الحكم ومساعديه من أمام اللاعبين، الذين عبروا عن غضبهم من قرارات الحكم. وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الصفاقسي على حكم المباراة الذي احتسب ركلة جزاء لفريق نهضة
ومع إطلاق الحكم السنغالي صافرة نهاية المباراة، انهال لاعبو الصفاقسي عليه بالضرب، ونجح الأمن المتواجد في ملعب المباراة بإبعاد الحكم ومساعديه من أمام اللاعبين، الذين عبروا عن غضبهم من قرارات الحكم.
وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الصفاقسي على حكم المباراة الذي احتسب ركلة جزاء لفريق نهضة بركان في الدقيقة الثامنة، وجاء منها هدف التقدم لأصحاب الأرض.
الصحف التونسية هي الأخرى، لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث شنت هجومًا على الحكم، حيث كتبت القناة التونسية الوطنية، على موقعها: "بعد فضيحة تحكيمية، الصفاقسي ينهزم أمام بركان المغربي ويغادر كأس الاتحاد الافريقي".
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