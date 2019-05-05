انت الان تتابع صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته أمام نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
وجه النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري، بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك بعد ساعات من تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الريدز ونيوكاسل. وعاش جمهور الكرة المصرية، لحظات من القلق على محمد صلاح، وذلك بعد سقوطه مصابًا في مباراة نيوكاسل أمس السبت، ومغادرته ملعب المباراة، وسط حالة من الغموض حول قدرته على المشاركة في المباريات القادمة. وكتب صلاح، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «كل عام وأنتم بخير... رمضان كريم».
اقرأ أيضًا| لوفرين: محمد صلاح بخير.. لكنه لا يتذكر من أنا ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متفوقا على كل من زميله في ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني ومهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والجابوني بيير أوباميانج، مهاجم آرسنال الذين يملكون
اقرأ أيضًا| لوفرين: محمد صلاح بخير.. لكنه لا يتذكر من أنا
ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متفوقا على كل من زميله في ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني ومهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والجابوني بيير أوباميانج، مهاجم آرسنال الذين يملكون في رصيدهم 20 هدفا بالمركز الثاني.
وانتزع ليفربول فوزًا صعبًا من أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة إضافية أمام ليستر سيتي غدًا الإثنين.
— Mohamed Salah (@MoSalah)
كل عام وأنتم بخير...رمضان كريم😊— Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته أمام نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.