انت الان تتابع صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته أمام نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

وجه النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري، بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك بعد ساعات من تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الريدز ونيوكاسل. وعاش جمهور الكرة المصرية، لحظات من القلق على محمد صلاح، وذلك بعد سقوطه مصابًا في مباراة نيوكاسل أمس السبت، ومغادرته ملعب المباراة، وسط حالة من الغموض حول قدرته على المشاركة في المباريات القادمة. وكتب صلاح، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «كل عام وأنتم بخير... رمضان كريم».

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