انت الان تتابع ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي: 1- الأهلي برصيد 67 نقطة. 2- بيراميدز برصيد 65 نقطة. 3- الزمالك برصيد 60 نقطة. 4- المصري برصيد 48 نقطة. 5- المقاولون برصيد 44 نقطة. 6- مصر للمقاصة برصيد 42 نقطة. 7- الإسماعيلي برصيد 37 نقطة. 8- الجونة برصيد 36 نقطة. 9- الاتحاد برصيد 36 نقطة. 10-



وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي: وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي: 1- الأهلي برصيد 67 نقطة. 2- بيراميدز برصيد 65 نقطة. 3- الزمالك برصيد 60 نقطة. 4- المصري برصيد 48 نقطة. 5- المقاولون برصيد 44 نقطة. 6- مصر للمقاصة برصيد 42 نقطة. 7- الإسماعيلي برصيد 37 نقطة. 8- الجونة برصيد 36 نقطة. Advertisements 9- الاتحاد برصيد 36 نقطة. 10- وادى دجلة برصيد 35 نقطة. 11- الإنتاج الحربى برصيد 35 نقطة. 12- سموحة برصيد 35 نقطة. 13- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة. 14- بتروجيت برصيد 34 نقطة. 15- حرس الحدود برصيد 32 نقطة. 16- إنبى برصيد 30 نقطة. 17- الداخلية برصيد 27 نقطة. 18- النجوم برصيد 25 نقطة.

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