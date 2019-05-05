انت الان تتابع كوكا يقود أولمبياكوس لإكتساح لاريسا بالدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

أحمد حسن كوكا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني الفوز على نظيره لاريسا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في مباراة الجولة الثلاثي والأخيرة من عمر مسابقة الدوري اليوناني الممتاز، حيث شهدت المباراة مشاركة لاعبنا المصري أحمد حسن "كوكا" اساسيًا مع فريق أولمبياكوس. وافتتح الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" نجم الفراعنة التسجيل لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول من المباراة ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق اليوناني للهدف رقم 11 في مشواره بالدوري اليوناني.

Advertisements

وأضاف اللاعب عمر العبدلاوي الهدف الثاني لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 50 من زمن المباراة قبل أن يعزز اللاعب كامارا تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة بأربع دقائق. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أولمبياكوس اليوناني للنقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري اليوناني الممتاز