كوكا يقود أولمبياكوس لإكتساح لاريسا بالدوري اليوناني

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
أحمد حسن كوكا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني الفوز على نظيره لاريسا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في مباراة الجولة الثلاثي والأخيرة من عمر مسابقة الدوري اليوناني الممتاز، حيث شهدت المباراة مشاركة لاعبنا المصري أحمد حسن "كوكا" اساسيًا مع فريق أولمبياكوس. وافتتح الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" نجم الفراعنة التسجيل لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول من المباراة ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق اليوناني للهدف رقم 11 في مشواره بالدوري اليوناني.
وأضاف اللاعب عمر العبدلاوي الهدف الثاني لفريق أولمبياكوس في الدقيقة 50 من زمن المباراة قبل أن يعزز اللاعب كامارا تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة بأربع دقائق. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أولمبياكوس اليوناني للنقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري اليوناني الممتاز
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أولمبياكوس اليوناني للنقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري اليوناني الممتاز ليختتم الموسم في وصافة جدول مسابقة الدوري اليوناني ويشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما تجمد رصيد فريق لاريسا الذي كان يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري باسم مرسي معهاجم الزمالك المعار إلى صفوف سموحة عند النقطة 34 في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدةري اليوناني الممتاز.
ويحتل أحمد حسن "كوكا" المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري اليوناني برصيد 11 هدف كما ذكرنا في البداية، بينما يتصدر كولوريس إي قائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفًا.
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