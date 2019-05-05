الان تتابع رئيس نادي الشباب يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 12:16 ص, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 رفع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان أطيب التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا

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