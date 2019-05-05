شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي: «روح وإحساس بالمسؤولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الإعلامي عمرو أديب على صعود نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية، عقب فوزه على فريق النجم الساحلي في مجموع المباراتين 1- 0، قائلًا: «كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم».

وقال «أديب»، في حسابه على «تويتر»: «لن أتحدث عن فنيات أو خطط أو تكتيكات أريد أن أتحدث عن رجالة الزمالك الروح غير العادية حديد الزمالك جامد بصراحة كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم، بالنسبة لي الزمالك أخد الكونفيدرالية يكفيني الروح تكفيني الأحاسيس العالية بالمسؤولية والزمالك، أخص بالذكر الفرقة كلها".