شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أنف الحكم..الزمالك يتخطى النجم الساحلي ويتأهل لنهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رغم أنف حكم المباراة الكونغولي، ندالا نجامبو، حسم الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، بالتعادل السلبي مع مُضيفه النجم الساحلي في مباراة اياب نصف نهائي البطولة.

وكادت أن تتسبب قرارات حكم المباراة ضد فريق الزمالك في خروج الفريق مهزومًا لولا براعة لاعبيه وعلى رأسهم حارس المرمى جنش الذي حصل على بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنهائي البطولة الكونفدرالية بعد فوزه بمباراة الذهاب بمصر بهدف دون رد سجله محمود عبدالمنعم “كهربا” ليضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض ومحاولة لفتح ثغرات بدفاع الزمالك ويؤمن الفريق منطقته الخلفية للحفاظ على نظافة شباكه .

وفي الدقيقة 13 يرتكب جنش خطأ في استقبال كرة مرتدة للخلف وسط ضغط من لاعب النجم لكنه يسيطر عليها ويؤمن مرماه .

ويواصل النجم محاولاته وتسديدة قوية من المساكني من ضربة حرة وتمر أعلى مرمى جنش فيما يرد الزمالك بهجمة منظمة وتمريرات خارج منطقة الجزاء تنتهي بتمريرة طولية من كهربا ولكن لم يقابلها احد وتصل لحارس النجم .

وفي الدقيقة 21 تلوح فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من كهربا ومحاولة تسديد من أوباما لكنه لم يسيطر على الكرة وتنتهي بتسديدة قوية من عمر السعيد وإنقاذ من حارس النجم .

وتستمر محاولات النجم الهجومية وسط تأمين من دفاع الزمالك ومحاولة مرتدة للفريق بعد كرة طولية واستلام من محمود علاء داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع النجم يضغط بقوة ويبعد الكرة عن منطقة الخطورة في الدقيقة 27 من عمر المباراة .

ويشن النجم هجمة جديدة بعد عرضية من ركنية ومحاولات تسديد من داخل منطقة الجزاء ولمسات رأسية ولكن دفاع الزمالك ينقذ الموقف ويبعد الكرة عن منطقة الخطورة .

ويكثف النجم من الضغط على الزمالك ولكن بدون خطورة حقيقية ويرد لاعبو الزمالك بالتمريرات وسط الملعب ومحاولة فتح ثغرة بالدفاع التونسي .

ويدخل الشوط الأول في الدقائق الخمسة الأخيرة ويحصل النجم على ركنية وتمر عرضية ومحاولة من هجوم النجم داخل منطقة الجزاء وابعاد من على خط المرمى في الدقيقة 42 .

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط دون جديد لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني يبدأ لاعبو الزمالك التحضير من وسط الملعب ويرد النجم بمحاولة هجمة ينقذها عبدالله جمعة والتحام قوي مع لاعب النجم لتتوقف المباراة لعلاجه قبل استئنافها من جديد .

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ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور محمود كهربا تمر بدون خطورة ويرد النجم بعرضية من ضربة حرة ولمسة رأسية داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

ويستمر ضعط أصحاب الأرض في محاولة لتعويض نتيجة مباراة الذهاب وخاصة عن طريق العرضيات من الجانبين فيما حال تمركز لاعبي الزمالك الدفاعي المنظم دون وصول الخطورة لمرمى جنش .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول محمد إبراهيم بدلا من محمود عبدالمنعم “كهربا” في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وتوقفت المباراة لفترة لعلاج جنش بعد كرة مشتركة مع لاعب النجم وتلقى العلاج داخل أرضية الملعب قبل أن يتحاول على نفسه ويستكمل المباراة .

ويحصل النجم على ركلة حرة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتصطدم بحائط الزمالك بعدها يتناوب الفريقين التمرير في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين .

ويحاول الزمالك عن طريق النقاز من الجانب الأيمن وكذلك محاولات من العمق لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة فيما كان أخطر لاعبو النجم المساكني الذي استقبل كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة قوية وتمر بعيدة اعلى مرمى الزمالك في الدقيقة 70 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك عن طريق عرضية من الجانب الأيسر كاد أن يقابلها عمر السعيد ولكن دفاع النجم يسيطر على الكرة ويبعدها عن الخطورة في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

وتلوح هجمة جديدة للنجم بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء كاد ان يقابلها الحناشي بسديدة خلفية لكنه لم يسيطر على الكرة ليبعدها دفاع الزمالك عن المنطقة .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول أحمد سيد “زيزو” بدلا من أوباما ويستمر الضغط التونسي لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى .

ويبعد النقاز فرصة من داخل المنطقة للنجم بعدها يمرر الفريق الساحلي عرضية من ناحية اليمين وتسديدة قوية من الشيخاوي داخل المنطقة وتمر بعيدة أعلي مرمى الزمالك في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك شن هجمة منظمة بتمريرات بين زيزو وعمر السعيد خارج منطقة الجزاء وتنتهى بتمريرة للخلف من زيزو وتخرج ركنية لصالح الزمالك تمر بدون خطورة على مرمى النجم .

ويرسل زيزو عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء وسيطرة من دفاع النجم بعدها يرد النجم بعرضية خطيرة من الجانب الأيمن يسيطر عليها النقاز ويخرج بها بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة وسط محاولات من النجم لكنها بدون خطورة حقيقية ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عمر السعيد بداعي تعطيل اللعب بعدها يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بآخر أوراقه لتأمين المباراة بنزول محمد عبدالغني بدلا من إبراهيم حسن في الوقت بدل الضائع .

ومن كرة ساقطة على خط المرمى من الجانب الأيمن يخرج جنش للإمساك بالكرة لكنها تطول منه ويمسكها من خارج المنطقة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه وهي البطاقة الثانية ليتم طرده ويضطر الزمالك لوقوف عمر السعيد كحارس مرمى في اللحظات الأخيرة .

ويحاول النجم التسديد من الخارج إلا أن الدفاع يمنع الوصول للمرمى ومرت اللحظات صعبة لكن رجال الزمالك نجحوا في الخروج من المباراة بالتعادل السلبي ليتأهل الفريق لنهائي البطولة .