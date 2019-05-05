شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والنجم بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه النجم الساحلي بإياب نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم «كهربا» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض ومحاولة فتح ثغرات في دفاع الزمالك الذي يؤمن منطقته الخلفية للحفاظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 13، يرتكب جنش خطأ في استقبال كرة مرتدة للخلف وسط ضغط من لاعب النجم، لكنه يسيطر عليها ويؤمن مرماه.

ويواصل النجم محاولاته وتسديدة قوية من المساكني من ضربة حرة وتمر أعلى مرمى جنش، فيما يرد الزمالك بهجمة منظمة وتمريرات خارج منطقة الجزاء تنتهي بتمريرة طولية من كهربا ولكن لم يقابلها أحد وتصل لحارس النجم.

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وفي الدقيقة 21، تلوح فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من كهربا ومحاولة تسديد من أوباما، لكنه لم يسيطر على الكرة وتنتهي بتسديدة قوية من عمر السعيد وإنقاذ من حارس النجم.

وتستمر محاولات النجم الهجومية وسط تأمين من دفاع الزمالك ومحاولة مرتدة للفريق بعد كرة طولية واستلام من محمود علاء داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع النجم يضغط بقوة ويبعد الكرة عن منطقة الخطورة في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ويشن النجم هجمة جديدة بعد عرضية من ركنية ومحاولات تسديد من داخل منطقة الجزاء ولمسات رأسية، ولكن دفاع الزمالك ينقذ الموقف ويبعد الكرة عن منطقة الخطورة.

ويكثف النجم من الضغط على الزمالك ولكن بدون خطورة حقيقية ويرد لاعبو الزمالك بالتمريرات وسط الملعب ومحاولة فتح ثغرة بالدفاع التونسي.

ويدخل الشوط الأول في الدقائق الخمسة الأخيرة ويحصل النجم على ركنية وتمر عرضية ومحاولة من هجوم النجم داخل منطقة الجزاء وإبعاد من على خط المرمى في الدقيقة 2.

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط دون جديد، وكذلك الدقيقتان المحتسبتان وقتا بدلا من الضائع، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.