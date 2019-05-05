شكرا لقرائتكم تعرف على المباريات المتبقية للأهلى والزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، تعديلات اليوم، الأحد 5/ 5/ 2019 بعد نجاح الأهلى فى الفوز على النجوم و تعادل بيراميدز مع المصري ليتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



الأهلى يسقط النجوم بثنائية وحقق الأهلى الفوز على النجوم بهدفين فى اللقاء الذى أقيم بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 لبطولة الدوري المصري، ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 67 فى صدارة جدول الدوري المصري بينما يتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25.



بيراميدز يسقط فى التعادل أمام المصرى وسقط بيراميدز فى فخ التعادل أمام المصرى، بهدف لمثله، باستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليفقد نقطتين فى سباق صدارة المسابقة بالتعادل الثانى على التوالى بعد السقوط فى المباراة السابقة أمام المقاصة بنفس النتيجة، ويحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى برصيد 65 نقطة، ويأتى المصرى فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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ويرصد "الخليج 365" المباريات المتبقية لثلاثى الكبار فى الدوري المصري كالتالى :-

مباريات الأهلي و المتبقية فى الدوري:

خاض الأهلي 29 مباراة فى الدوري هذا الموسم ويتبقي له مباريات 5 مباريات أمام إنبي و الاسماعيلى و سموحة و المقاولون و الزمالك.

مباريات الزمالك المتبقية :

يتبقي للزمالك 7 مباريات أمام الإسماعيلي و وادي دجلة و حرس الحدود و الإنتاج الحربي و الداخلية و الجونة و الأهلي.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

لعب بيراميدز 31 مباراة ويتبقي له 3 مباريات أمام وادى دجلة و النجوم و حرس الحدود .