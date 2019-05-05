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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاحد 5- 5- 2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد إقامة مباراتين مهمتين حيث التقى النجوم مع الأهلى وواجه بيراميدز المصري.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد انقضاض النادى الأهلى على الصدارة برصيد 67 نقطة بينما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 وحل الزمالك ثالثا برصيد 60 نقطة وجاء المصرى فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

ترتيب الدورى المصرى والأهلى يهزم النجوم



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 حيث حلق النادى الأهلى فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 67 نقطة

ترتيب الدورى المصري شهد فوز الأهلى على نظيره النجوم بهدف دون رد فى المباراة التى اقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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ترتيب الدورى المصري حيث تقدم تقدم وليد ازارو للأهلى فى الدقيقة 7 بعد اسيست من صالح جمعة لينفرد اللاعب بالمرمى ويحرز الهدف ثم اضاف رمضان صبحى الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

ترتيب الدوري المصري وبيراميدز يتعادل أمام المصرى



ترتيب الدوري المصري حيث وصل المصرى البورسعيدى إلى النقطة 48 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خطف تعادلا ثمينا من أنياب بيراميدو بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 30 من عمر الدورى، وباتت فرصة بيراميدز فى المنافسة على لقب الدورى صعبة للغاية بعدما فرط فى 4 نقاط بعد التعادل فى آخر مباراتين ضد المقاصة والمصرى، علما بأنه لعب مباراتين أكثر من الأهلى والزمالك المنافسين له.

ترتيب الدوري المصري شهد تلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الإنذار الثانى والطرد فى مباراة فريقه ضد المصرى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ترتيب الدورى المصرى حيث حاول بيراميدز خطف هدف الفوز رغم النقص العددى ورغم إتاحة أكثر من فرصة تحت أقدام لاعبيه إلا أنه لم يتمكنوا من إحراز الهدف الثانى وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.