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جدة - عمرو شويل تعرف على مكافأة الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية تأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. تأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي. وضمن نادي الزمالك 625 ألف دولار فور تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية الافريقية. وتعادل النجم الساحلي والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم على أرضية ملعب استاد سوسة الأولبمي ليصعد الأبيض بمجموع المباراتين. Advertisements ويحصل صاحب المركز الأول فى المسابقة على مليون و250 ألف دولار بينما ينال الوصيف مبلغ 625 ألف دولار. وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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