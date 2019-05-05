شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجوم .. لاسارتي: الأحمر استحق الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، إن فريقه استحق الفوز علي فريق النجوم برغم من اهدار لاعبي الأحمر العديد من الفرص السهلة والمتاحة، موضحا أن تغيير اللاعب صالح جمعة جاء لأسباب فنية وليس لتعرضه للاصابة خلال المباراة.

وأضاف لاسارتي، أن وليد أزارو اهدر فرص بالفعل خلال اللقاء ولكنه اصلح ذلك سريعا وأحرز احد اهداف الفريق اليوم.

وعن وليد سليمان أكد أنه عائد من إصابة طويلة ولذلك يتم الدفع به بشكل تدريجي.

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وفاز الأهلي علي النجوم بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة ٢٩ لبطولة الدوري العام.