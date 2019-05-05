شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة 11-5-2019 في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة حيث يلتقي المارد الأحمر مع فريق سموحة في الـ 10 من مساء السبت 11-5-2019 في الدوري .

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ويسعى الأهلى لمواصلة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على الصدارة بعد الفوز في المباراة الماضية على فريق النجوم بهدفين دون مقابل .

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موعد مباراة الأهلي القادمة موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ويحتل المارد الأحمر صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقتطين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني كما يتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين .

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة امام سموحة ويدخل سموحة اللقاء محتلا المركز الـ 10 برصيد 35 نقطة من 31 مباراة حيث تمكن الفريق من الفوز في 7 مباريات فقط وتعادل في 14 بينما خسر في 10 مباريات .





موعد مباراة الأهلي القادمه

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة ومن المتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي اللقاء بالتشكيل الأتي : محمد الشناوي ، على معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، أحمد فتحي ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، صالح جمعة ، رمضان صبحي ، وليد أزارو .