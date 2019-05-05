شكرا لقرائتكم ناصر عباس يحلل أداء حكم الأهلي ضد النجوم .. خبرةالحنفي مكنته من النجاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النجوم * الاهلي

المسابقه : الجوله 29 المؤجله من مسابقه الدوري العام المصري

استاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الاهلي

حكم ساحة : محمد الحنفي

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : محمود رضا

الحكم الرابع : محمد القلاوي

الحكمان الاضافيان : محمود دسوقي ، محمد احمد عباس

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

شخصيه وخبره محمد الحنفي مكنته من العبور بنجاح لقاء النجوم والأهلي

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : نجح الحكم في السيطره علي احداث وسير المباراه نتيجه القراءه الجيده لاساليب وطرق لعب الفريقين ، والتواجد في المكان الصحيح خاصه داخل منطقه الجزاء ، وكانت اهم القرارات في الدقيقه 93 عندما احتسب الحكم ركله جزاء صحيحه لصالح النجوم نتيجه الشد والدفع من مدافع الاهلي احمد فتحي ضد مهاجم النجوم وفي الدقيقه 60 يقوم الحكم باشهار البطاقه الصفراء للاعب النجوم جرجس مجدي للتحايل الحكم قريب والبطاقه صحيحه .

Advertisements

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من احمد ربيع ، محمود فتح الله من فريق النجوم للعب بتهور في الدقيقه 50 ، 79 والقرار صحيح كما انذر صالح جمعه ، محمد الشناوي من الاهلي للعب بتهور والاعتراض في الدقيقه 81 ، 93 والقرار صحيح ، ولم يحسن التقدير في الدقائق 38 ، 41 ، 46 وحالات تستحق البطاقه الصفراء للعب بتهور .

اللياقه البدنيه والتمركز والتحرك : تمكن الحكم من استخدام عنصر الخبره في كيفيه التحرك والتمركز نتيجه القراءه الجيده لطرق اللعب واستخدم جيد لعنصر الجري الخلفي والجانبي والتحول سريعا الي الجري الامامي في الدقائق 9 ،24 ، 75 ، لمتابعه الاحداث عن قرب خاصه داخل الصندوق .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : تميز الحكم بتطبيق مبدا اتاحه الفرصه في الدقيقه 40 ورؤيه صحيحه لمفهوم التطبيق .

درجه صعوبة المباراة : رغبه وطموح كلا الفريقين للحصول علي الثلاث نقاط لتحسين المراكز علي سلم الترتيب .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 83 بتقدير صحيح، تحركات جانبيه علي الخطوط بالاضافه الي عنصر السرعه القصوي في الهجوم المعاكس .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 64 ، 66 بتقدير صحيحى ، وقرار صحيح باستمرار اللعب في الدقيقه 14 ، 39 لايوجد تسلل علي الرغم من عدم دقه التمركز في الحاله الثانيه .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون

الحكمان الاضافيان :تعاونو مع الحكم خارج الخطوط بالتواصل بالاضافه الي التحركات الصحيحه علي مدار الشوطين .