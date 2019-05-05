شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة .. النجم الساحلي 0 والزمالك 0 فى اياب نصف نهائي الكونفيدرالية .. انتهاء المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت أمام النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا. الزمالك يتأهل رسميًا لنهائي كأس الكونفيدرالية 93: الزمالك يلعب كرة بطولية فى الدقائق الأخيرة 91: عمر السعيد بديل جنش فى حراسة المرمى طرد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك 90: انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي للمباراة 89: خروج ماهر الحناشي ونزول بديل فى الدقائق الأخيرة 88: انذار لعمر السعيد لعرقلة سير الكرة مع حارس النجم 87: الزمالك يحصل على ركنية جديدة من الجبهة اليسرى يشتتها الدفاع 86: محمد ابراهيم يحصل على ضربة حرة بعد لمحة فنية راقية من حدود منطقة جزاء النجم 85: ركنية للزمالك من هجمة منظمة بين محمد ابراهيم وزيزو 83: سيطرة كاملة للنجم الساحلي وسط وقوف غير عادي للزمالك أمام مرماه 82: جنش يلتقط كرة عرضية خطيرة ينهى بها هجمة النجم الساحلي 81: الحناشي يضيع هدف جديد للنجم الساحلي 79: حمدي النقاز يبعد الهدف الأول للنجم وسط حسرة من جماهير تونس 77: تأمين دفاعي غير عادي للزمالك أمام النجم الساحلي واللعب على حمدي النقاز 75: نزول أحمد سيد زيزو بدلا من أوباما 74: عرضية رائعة تنتهي بعيدة عن مرمى جنش 73: ركنية للزمالك أولى فى الشوط الثاني 71: محمود جنش يحرم النجم من هدف بعد خطف الكرة من المساكني المنفرد 69: ضغط أمامى من النجم ينتهى بكرة فى السما 67: حمدي النقاز يوقف هجمة من الجبهة اليسرى للنجم 65: داورين ميندوزا بديلا حازم الحاج حسن 64: عبد الله جمعه يوقف هجمة للنجم 63: خطأ لحمدي النقاز يبدأ به الزمالك هجمة جديدة 61: استئناف المباراة بعد توقف دام 6 دقائق لعلاج محمود جنش 56: نزول محمد ابراهيم بدلًا من محمود كهربا 54: ركنية جديدة للنجم الساحلي وجنش يحولها للخارج وتوقف المباراة لسقوطه مصابا 52: اشتعال المباراة وحماسية من جانب اللاعبين 50: جنش يتألق مجددًا ويبعد كرة الهدف الأول للنجم 48: جنش يمتلك كرة من الدور الثاني فى أول هجمة للنجم الساحلي بالشوط الثاني 47: محمود كهربا يحصل على خطأ من منتصف الملعب انطلاق الشوط الثاني من المباراة انتهاء الشوط الأول من المباراة محمود عبد العزيز يشتت هجمة خطيرة للنجم الساحلي Advertisements 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل للضائع 43: النجم يوقف هجمة لابراهيم حسن من الجبهة اليمنى 42: ركنيتين سادسة وسابعة للنجم فى المباراة ينقذها عبد الله جمعه ببراعة 40: ضربة مرمى للزمالك يبدأ بها هجمة للزمالك وسط ضغط شديد من النجم الساحلي 38: تصويبة من عمر السعيدة فى اقصى الشمال تخرج ضربة مرمى 36: ضربة حرة على محمود عبد العزيز لصالح ياسين الشيخاوي 35: رأسية لياسين الشيخاوي بعيدة عن مرمى الزمالك 33: ضربة مرمى للزمالك بعد محاولة النجم خداع جنش المتقدم 32: الانذار الى بن عزاز لاعب النجم الساحلي 31: ركنية خامسة للنجم الساحلي من جبهة النقاز 30: نصف ساعة المباراة مازالت بالتعادل السلبي بين الفريقين 28: ركنيتان فى دقيقة واحدة للنجم وسط ضغط كبير على الزمالك 27: عبد الله جمعه يبعد كرة من منطقة جزاء جنش بقوة كبيرة 26: محمد علاء يهدر أول انفراد للزمالك بغرابة شديدة 25: الزمالك يشن هجمة من الجبهة اليسرى يشتتها النجم الساحلي 23: حمدي النقاز يحول أقوى هجمة للنجم الساحلي بعيدا عن مرمى جنش 22: الحكم يحتسب ضربة حرة لمحمود كهربا بوسط لعب النجم 22: التغيير الأول للترجي بنزل محمد البغدادي بدلا من مالك بوعيد 21: الزمالك يدخل أجواء بهجمة نارية تنتهي بضربة ركنية بعد تبادل اوباما وحامد لضياعها. 19: خروج مالك بو عيد للاصابة واتجاه لتغييره الاضطراري 17: عرضية لكهربا يتلقاها الحاري فى أول هجمة منظمة للزمالك 14: خطأ للنجم الساحلي من حدود منطقة الجزاء تخرج فوق المرمى 13: كرة عائدة لمحمود جنش يمسكها على مرتين وتتسبب فى رعب للاعبي الفريق 12: عبد الله جمعه ينهى هجمة للنجم من الجبهة اليسرى تتحول لرمية تماس 11: حمدي النقاز يحصل على الانذار الأول فى المباراة 10: النجم الساحلي يمتلك أفضلية على حساب الزمالك 09: الحكم يحذر محمود جنش من تعمد تأخير اللعب 08: الركنية الثانية للنجم الساحلي يشتتها الدفاع 07: الخشونة تسيطر على أداء اللاعبين فى الدقائق الأولي 06: استئناف المباراة والزمالك يحاول الدخول للمباراة 05: ايقاف المباراة بسبب تلقى عبد الله جمعه زجاجات مياة من المدرجات 03: ضغط أمام للنجم الساحلي وسط تأمين دفاعي للزمالك 02: ركنية تتحول لضربة مرمى وسقوط لاعبان على الأرض من النجم الساحلي 01: خطأ على محمود كهربا من منتصف ملعب الزمالك بالجبهة اليمنى لجنش تتحول الى ركنية 00: انطلاق المباراة التشكيل الرسمى للزمالك وجاءت تشكيلة الزمالك لمواجهة بطل تونس كالتالي:

خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن

الاحتياطي : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - ايمن حفني - بهاء مجدي - حميد احداد - محمد ابراهيم - احمد زيزو

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