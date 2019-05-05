شكرا لقرائتكم حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرضت الحافلة التي تقل فريق الإسماعيلي للهجوم من جانب قلة من الجماهير عند وصولها لمدخل الاسماعيلية عقب خسارة الدراويش من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروج الفريق من بطولة كأس مصر Advertisements وتحطم زجاج الحافلة بعد القاء الجماهير للطوب عليها وودع الاسماعيلي بطولة كأس مصر ليخرج خالي الوفاض هذا الموسم بعد وداع البطولة العربية والخروج من دوري ابطال افريقيا بجانب احتلال الدراويش للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري

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