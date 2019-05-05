ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019...

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019



ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد إقامة مباراتين مهمتين حيث التقى النجوم مع الأهلى وواجه بيراميدز المصري.

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد تربع أحمد على القمة برصيد 17 هدفا بينما حل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى فى الوصافة برصيد 14 هدفا وجاء محمود علاء مدافع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 13 هدفا .



ترتيب الهدافين اليوم الاحد

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 وأحمد على فى الصدارة



ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 حيث حلق النادى الأهلى فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 67 نقطة

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد فوز الأهلى على نظيره النجوم بهدف دون رد فى المباراة التى اقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 حيث تقدم تقدم وليد ازارو للأهلى فى الدقيقة 7 بعد اسيست من صالح جمعة لينفرد اللاعب بالمرمى ويحرز الهدف ثم اضاف رمضان صبحى الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

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ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 وخالد قمر فى الوصافة



ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 حيث وصل المصرى البورسعيدى إلى النقطة 48 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خطف تعادلا ثمينا من أنياب بيراميدو بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 30 من عمر الدورى، وباتت فرصة بيراميدز فى المنافسة على لقب الدورى صعبة للغاية بعدما فرط فى 4 نقاط بعد التعادل فى آخر مباراتين ضد المقاصة والمصرى، علما بأنه لعب مباراتين أكثر من الأهلى والزمالك المنافسين له.

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 شهد تلقى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الإنذار الثانى والطرد فى مباراة فريقه ضد المصرى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة .

ترتيب هدافي الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الاحد 5-5-2019 حيث حاول بيراميدز خطف هدف الفوز رغم النقص العددى ورغم إتاحة أكثر من فرصة تحت أقدام لاعبيه إلا أنه لم يتمكنوا من إحراز الهدف الثانى وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.