شكرا لقرائتكم أيمن يونس : النجم الساحلي مش "بعبع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض قدم شوط أول جيد للغاية أمام النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على الملعب الأولمبي بسوسه، ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث إن أدائه كان متوازناً بشكل كبير، باستثناء بعض الكرات القليلة التي هددت مرمى جنش.

وأضاف يونس خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، أن الزمالك قدم أداء أفضل بكثير مما قدمه خلال مباراة القاهرة التي حقق فيها الانتصار بهدف دون رد، لافتاً إلى أن البعض تحدث كثيراً عن مستوى النجم المبهر والرائع، إلا أنه يراه في الحقيقة فريقاً عادياً، مضيفاً "أنا مش شايف بعبع".

Advertisements

يذكر أن الزمالك حتى الآن يفرض التعادل السلبي على الفريق التونسي، حيث إنها النتيجة التي تأهل الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية للكونفدرالية.