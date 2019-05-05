شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد المصري .. دياز: طرد أحمد أيمن منصور صعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، إن فريقه دخل مباراة المصرى بصورة احترافية جيدة من خلال الضغط القوي إلى أنه تم طرد أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 30 وهو الأمر الذى صعب المبارة علي فريقة رغم الفرص التى أتيحت للاعبي النادي فى اللقاء الذى جمع الفريقان اليوم ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى، وانتهى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1.

وتابع رامون دياز فى المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز والمصرى إن فريقه لم يتأثر بعد العروض والتألق القوية الذي قدمه أمام الأهلى والزمالك خلال مباريات الدورى مشيرا إنه لا يعتقد إن فريقه لم يكن سيئ فى مباراتى المقاصة والمصرى ولكن أثر على فريقه فى المباراة الأخيرة أمام نظيره البورسعيدى بسبب طرد المدافع البيراميدزي.

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وأشار إلى وجود فرصتان أتيحا للاعب عمر خربين مهاجم الفريق وأنه كان من الممكن أن يصنعا الفارق لفريقه بإحراز هدف أخر على الأقل، واعتبر التعادل الذى تحقق أمام المصرى بطعم الخسارة.

ورد المدير الفنى لبيراميدز على سؤال حول فرص حصول فريقه على لقب الدورى قال:"لا يوجد شك إن فرصنا تقلصت فى المنافسة على الدورى هذا الموسم بعد التعادلين أمام المقاصة والمصرى خاصة إن الأهلى والزمالك لهما مباريات مؤجلات".