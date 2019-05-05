شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجوم .. رمضان السيد: راض عن أداء الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان السيد ، المدير الفني لفريق النجوم: " رغم الخسارة من الأهلي فأنا راضي عن أداء الفريقه أمام الأحمر في مواجهة اليوم ووجهة لهم الشكر".
وأضاف السيد، أنه تعاقد مع نادي النجوم علي تولي المسئولية في الـ٥ مباريات المتبقية بالاضافة للموسم القادم .
وفاز الأهلي علي النجوم بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة ٢٩ لبطولة الدوري العام.
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