شكرا لقرائتكم التعاون يحتفل بلقب كأس الملك التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل التعاون يوم الأحد بتحقيق لقب كأس الملك، بحضور الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، بعدما فاز على الاتحاد يوم الخميس في مباراة النهائي.

وأقيم الحفل في الصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة للنادي، والذي بدأه محمد القاسم، رئيس النادي، بإلقاء كلمة قبل أن يتم عرض مسيرة الفريق في البطولة وصولا إلى تحقيقها.