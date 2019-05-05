شكرا لقرائتكم روما يتعثر أمام جنوى.. وفروسينوني يودع الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أضاع روما نقطتين ثمينتين في صراع التأهل لدوري الأبطال، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه جنوى، يوم الأحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبقي روما في المركز الخامس برصيد 59 نقطة، فيما رفع جنوى رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني، أحرز ستيفان الشعراوي هدف التقدم لروما في الدقيقة 82، غير أن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلا، عقب تسجيل كريستيان روميرو هدف التعادل لجنوى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ولحق فروسينوني بفريق كييفو ليكون ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه ساسولو. وظل فروسينوني في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن مراكز الأمان، قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 42 نقطة في المركز العاشر.
وأخفق فروسينوني في الحفاظ على تقدمه بهدفين أحرزهما باولو ساماركو ولوكا بانيني في الدقيقتين الثامنة و36، بعدما تلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني عبر جيان ماركو فيراري وجيريمي بوغا في الدقيقتين 66 و77.
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