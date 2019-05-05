شكرا لقرائتكم الريال يحقق فوزاً صعباً على فياريال ويقترب من الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 2 على ضيفه فياريال يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة. وفاز إيبار على ضيفه ريال بيتيس 1 - صفر.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل مع خيتافي وخسر أمام رايو فايكانو في المرحلتين الماضيتين، إلى 68 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر. وتقدم الريال مبكرا بهدف حمل توقيع ماريانو دياز في الدقيقة الثانية، فيما تعادل جيرارد مورينو لفياريال في الدقيقة 11. ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، حيث أعاد خيسوس فاييخو التقدم للريال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يتكفل ماريانو دياز بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 49. وفي الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز خاومي كوستا الهدف الثاني لفياريال.

وقدم لاعبو ومشجعو الريال لفتة طيبة تجاه إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق السابق وفريق بورتو البرتغالي الحالي، الذي يعالج من أزمة قلبية تعرض لها مؤخرا. وظهر لاعبو الريال بقمصان لدعم كاسياس قبل انطلاق المباراة، فيما رفع مشجعو الفريق الملكي، الذين تواجدوا في مدرجات ملعب (سانتياغو برنابيو) لافتات لمؤازرة حارس المرمى الذي قاد ريال مدريد للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

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وفي المباراة الثانية، فاز إيبار على ريال بيتيس 1 - صفر.

ويدين إيبار بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوسي انخيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وأهدر جيوفاني لو سيلسو، لاعب بيتيس، ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع إيبار رصيده بفوزه اليوم إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد ريال بيتيس عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.