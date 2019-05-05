شكرا لقرائتكم أتالانتا يتجاوز لاتسيو ويتمسك بالمركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أتالانتا مجددا أنه سيكون من الصعب إزاحته عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسمه "بروفة" نهائي مسابقة الكأس بفوزه على لاتسيو في معقله 3 - 1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وكانت مواجهة يوم الأحد في الملعب الأولمبي تحضيرا لنهائي مسابقة الكأس التي تجمع أتالانتا بلاتسيو على الملعب ذاته في 15 مايو الحالي، وقد أكد رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني أنهم قادرون على مقارعة الكبار وتحقيق حلم المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.

ورغم بدايته الصعبة وتخلفه بعد أقل من دقيقتين ونصف بهدف لماركو بارولو، كان أتالانتا الطرف الأفضل في اللقاء واستحق الفوز ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا، بينها مباراتا نصف نهائي الكأس ضد فيورنتينا، محققا فوزه الأول في معقل لاتسيو منذ 9 مارس 2014، 1 - صفر.

ويدين أتالانتا بالفوز الى الكولومبي دوفان زاباتا (22) الذي رفع رصيده الى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم، والبلجيكي تيموتي كاستانيي (58) والألباني بيرات ديمسيتي (76).

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ورفع ممثل مدينة برغامو رصيده الى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة فقط عن إنتر ميلان الثالث الذي تعادل يوم السبت مع مضيفه أودينيزي دون أهداف، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 55 في المركز الثامن.

وستكون رحلة الأمتار الأخيرة صعبة على اتالانتا إذ أنه مدعو لمواجهة يوفنتوس، المتوج بطلا للمرة الثامنة تواليا، على ملعب عملاق تورينو في المرحلة قبل الأخيرة، فيما يخوض مباراتيه المقررتين على أرضه في المرحلتين المقبلة والأخيرة ضد جنوى وساسوولو على ملعب الأخير وليس على "ستاديو أتليتي أوتسوري ديتاليا"، وذلك بسبب بدء أعمال توسيع الملعب.

ويأمل أتالانتا أن يسديه جنوى خدمة عندما يستضيف اليوم ممثل العاصمة الآخر روما من خلال الفوز على الأخير، لأنه سيقطع شوطا هاما لحسم بطاقته الى دوري الأبطال من خلال الابتعاد بفارق 4 نقاط عن "جالوروسي".

ولحق فروزينوني بكييفو الى الدرجة الثانية بتعادله مع مضيفه ساسوولو 2-2، وذلك لأنه أصبح متخلفا بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم، فيما أنعش إمبولي حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن أودينيزي السابع عشر، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر.

وفي مباراة هامشية لا تؤثر على معركتي المشاركة القارية وتجنب الهبوط، تعادل بارما وضيفه سمبدوريا 2 - 2. ويلعب لاحقا نابولي الثاني مع ضيفه كالياري، على أن تختتم المرحلة يوم الاثنين بلقاء ميلان السابع، بفارق 6 نقاط عن أتالانتا، وضيفه بولونيا.