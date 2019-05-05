سانت اتيان يهزم موناكو ويصعد إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - ضغط سانت اتيان على جاره ليون الذي يستضيف لاحقا ليل، بفوزه على موناكو 3-2 في عقر دار الاخير الاحد وصعوده موقتا الى المركز الثالث المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ورفع سانت اتيان رصيده الى 62 نقطة بفارق الاهداف عن ليون الرابع، اما موناكو فلا يزال مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية حيث لا يتقدم عن كاين آخر الهابطين سوى بثلاث نقاط فقط.

وكان فريق الامارة بدأ المباراة جيدا واستحق التقدم بهدف رائع للاعبه البرتغالي جلسون مارتنز المعار اليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما سيطر على الكرة على صدره قبل ان يطلقها "على الطاير" داخل الشباك (17).

وكان بوسع موناكو مضاعفة تقدمه لكن الروسي ألكسندر غولوفين والكولومبي راداميل فالكاو اهدرا فرصتين سهلتين (21 و34 تواليا).

وتعرض موناكو لضربة قوية باصابة حارس مرماه الكرواتي دانيال سوباشيتش فحل بدلا منه سيدو سي المغمور.

وانتفض سانت اتيان في الشوط الثاني لكن موناكو فوت فرصة ذهبية عندما تصدت العارضة لكرة سددها البولندي كميل غليك (54).

ونجح سانت اتيان في ادراك التعادل بالنيران الصديقة بواسطة لاعب موناكو فودو بولي توري (59)، ثم اضاف ريمي كابيلا هدف التقدم (71) تلاه ارنو نوردين بالثالث (80).

ورد موناكو بهدف شرفي لكارلوس فينيسيوس لكن بعد فوات الاوان في الدقيقة الاخيرة.

وقال مدرب سانت اتيان جان لوي غاسيه "قدم فريقنا وجهين: الاول سيء طوال الشوط الاول وكنا سعداء لتخلفنا بهدف وحيد في نهايته".

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واضاف "لكن الامور تغيرت في الثاني. طلبت من اللاعبين ان يتحلوا بالهدوء لعدم وجود اي ضغوطات. نعاني كثيرا من الاصابات وحالات الايقاف لكن الجميع يبذل جهدا كبيرا ولديه حساسية ضد الخسارة وهذا مؤشر جيد".

اما مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جادريم، فاعتبر بان نقطة التحول كانت عندما اضاع فريقه فرصتين جيدتين في مطلع الشوط الثاني، وقال في هذا الصدد "تغير مجرى المباراة عندما اصطدمت كرة غليك في العارضة وسدد نالدو عاليا من وضعية جيدة من على بعد ثلاثة امتار".

وتابع "الانتقال من نتيجة 2-صفر الى 1-1 منح الفريق المنافس الحافز. تنقصنا النقاط لنحقق هدفنا (البقاء ضمن الدرجة الاولى). كل الامور ستكون صعبة لموناكو من الان وحتى نهاية الدوري".

وتغلب نانت على ديجون بثلاثية نظيفة، وتعادل تولوز مع رين 2-2 ومونبلييه مع اميان 1-1.

ملخص مباراة موناكو وسانت إيتيان:

ملخص مباراة مونبلييه وأميان:

ملخص مباراة نانت وديجون:

ملخص مباراة تولوز ورين: