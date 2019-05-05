شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة لاعبو الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان

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ويحل الزمالك ضيفا على نهضة البركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام النجم الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.