اخبار الرياضه

شاهد فرحة لاعبو الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة لاعبو الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة البركان

 

Advertisements

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة البركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددا فى مصر 26 من الشهر نفسه.

 

وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام النجم الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فرحة لاعبو الزمالك بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا