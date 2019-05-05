شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والنجم.. وضغط تونسى وإنذار للنقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بالتعادل السلبى بين الزمالك والنجم الساحلى فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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فيما دخل النجم الساحلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى خط الدفاع، صدام بن عزيزة وكوناتي وجدى كشريدة وزياد بوغطاس فى خط الدفاع، ماهر الحناشي وكريم العواضي وإيهاب المساكني ومالك بعيو فى خط الوسط، حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى فى خط الهجوم".

بدأ النجم الساحلى المباراة بضغط قوى على حامل الكرة من الزمالك وسط حصار هجومى بعد ذلك من بطل تونس وحصل حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك على الإنذار الأول فى الدقيقة 12 وسط اعتراضات لاعبى الفريق الأبيض.