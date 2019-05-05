شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يحرس عرين الزمالك أمام النجم الساحلى بعد طرد جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى عمر السعيد مهاجم الزمالك، حراسة مرمى عرين فريقه بعد طرد محمود جنش الحارس الأساسى فى الوقت بدل الضائع من عمر مباراة النجم الساحلى التى تجمعهما حاليًا على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لاستنفاذ الزمالك جميع تبديلاته.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن.

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خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من:-

حراسة المرمى.. مكرم البديري

خط الدفاع.. صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و وجدي كشريدة و زياد بوغطاس

خط الوسط.. ماهر بن عمر الحناشي و كريم العواضي و إيهاب المساكني ومالك بعيو

خط الهجوم.. حازم الحاج حسن و ياسين الشيخاوي.