شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: الأهلى استحق الفوز على النجوم..وصالح غير مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الفوز علي النجوم فى مباراة اليوم التى أقيمت باستاد بتروسبورت.

وفاز الأهلي علي النجوم بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري العام ،أحرزهما و ليد أزارو ورمضان صبحي.

تابع لاسارتي رغم إهدار لاعبيه العديد من الفرص السهلة لكننا الأحق بالفوز و النقاط الثلاث ، مضيفا أن المغربي وليد أزارو أهدر أكثر من فرصة ولكنه أحرز هدف اليوم.

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أضاف لاسارتي أن تغيير صالح جمعه كان لأسباب فنية و ليس لتعرضه للإصابة ، إلى جانب أن تأخر الدفع بوليد سليمان لأنه عائد من الإصابة ولذلك يتم الدفع به بشكل تدريجي.