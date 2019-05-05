شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الإسماعيلي بطولة كأس مصر ليخرج خالي الوفاض هذا الموسم بعد وداع البطولة العربية والخروج من دوري أبطال أفريقيا بجانب احتلال الدراويش للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري، ليتعرض لأزمة كبيرة خارج الملعب. Advertisements

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