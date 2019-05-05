فيديو.. أول بطاقة صفراء فى مباراة الزمالك والنجم من نصيب النقاز بعد مشادة بين اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حمدى النقاز لاعب الزمالك البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد. تلقى النقاز الانذار بعد دخوله فى مشادة مع لاعبى النجم، اثر اعتراضه وشكواه للحكم من القاء جماهير النجم مقذوفات عليه من المدرجات. جاء تشكيل الزمالك كالتالى:- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن. Advertisements خط الهجوم: عمر السعيد. وضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من:- وضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من:- حراسة المرمى.. مكرم البديري خط الدفاع.. صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و وجدي كشريدة و زياد بوغطاس خط الوسط.. ماهر بن عمر الحناشي و كريم العواضي و إيهاب المساكني ومالك بعيو خط الهجوم.. حازم الحاج حسن و ياسين الشيخاوي.

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